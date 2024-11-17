İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakü ziyaretini iptal etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a yapacağı ziyareti iptal etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Isaac Herzog'un Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen olan Birleşmiş Milletler (BM) COP29 İklim Konferansı'na yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

Söz konusu ziyaretin iptaline ilişkin gerekçe olarak ise durum değerlendirmesinin ardından ortaya çıkan 'güvenlik endişeleri' gösterildi.