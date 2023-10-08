İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Böyle bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, zor günlerin kendilerini beklediğini, "çok kapsamlı ve geniş bir savaşın göz açıp kapayınca kadar" bitmeyeceğini söyledi.

Herzog, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin, halka hitaben bir konuşma yaptı.

İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getiren Herzog, "Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez. Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak. Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" ifadelerini kullandı.

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Filistinli grupların yer aldığı Gazze Ortak Operasyon Odası, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.