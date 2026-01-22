İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Suriye açıklaması: Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Suriye'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Herzog, HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırıları konusunda "temkinli olduklarını" söyledi ve "Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz" dedi.

Herzog, aynı yapının Süveyda'daki Dürzilere yönelik saldırılarını da hatırlatarak ülkenin güneyindeki "müttefik Dürziler" için endişelendiklerini bugün de benzer bir durumun Suriye'nin kuzeyinde yaşandığını dile getirdi. .

"HİZBULLAH GÜCÜNÜ YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Herzog, İran'ın savaş için yeniden toparlandığını, Hizbullah'ın gücünü yeniden inşa etmeye başladığını, Husilerden ve Hamas'tan gelen tehlikenin devam ettiğini de ileri sürdü.

İsrail'in İran'daki protestolara desteğini yineleyen Herzog, İran halkının gıda, su ve temel ihtiyaç kıtlığı çektiğini öne sürerek "Rejimin oldukça kırılgan bir durumda olduğu benim için açık" ifadesini kullandı.