İsrail Cumhurbaşkanı: Yeni insani araya hazırız

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze Şeridi'ndeki esirlere değinerek, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazır" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak ve Filistin bölgesine daha fazla yardım sağlanmasını sağlamak amacıyla' Gazze'de yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

Herzog açıklamasında, "İsrail, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla başka bir insani duraklamaya ve ek insani yardıma hazırdır. Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir" dedi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.