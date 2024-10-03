İsrail, Dahiye'de Hizbullah'ın basın ofisini vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın basın ofisi vuruldu.

İsrail, Dahiye'nin Harat Hıreyk Mahallesi'nde Hizbullah'ın basın ofisini hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

BİR BİNA TAMAMEN ÇÖKTÜ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'nin Muavvad Mahallesi'nde İsrail ordusunun saldırısı sonucu bir bina tamamen çöktü.

İsrail ordusunun, Dahiye'deki Harat Hıreyk, Burc el-Beracine, Amerika, El-Gubeyri mahalleleri ile El-Camus, El-Kifaat, Eş-Şihay bölgelerine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Öte yandan saldırıların sorumluluğunu üstlenen İsrail ordusu, Hizbullah'a ait "istihbarat noktalarını" vurduğunu iddia etti.