İsrail'de 'acil değişiklik': İran’a saldırı sonrası uyarı

İsrail, İran'a başlattığı saldırının ardından kendi ülkesindeki vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik başlatılan saldırının ardından ülke genelinde iç cephe talimatlarında acil değişikliğe gidildiğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla tüm bölgelerde "tam faaliyet” düzeninden "zorunlu faaliyet" düzenine geçildiği bildirildi.

KRİTİK SEKTÖRLERİN ÇALIŞMASINA İZİN VERİLECEK

Yeni uygulama kapsamında eğitim faaliyetleri, toplu etkinlikler ve zorunlu olmayan iş yerlerinin faaliyetleri yasaklandı. Sadece temel ve kritik sektörlerin çalışmasına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların İç Cephe Komutanlığı tarafından yayımlanan resmi talimatları takip etmesi gerektiği vurgulanırken, güncel yönergelerin Ulusal Acil Durum Portalı ile İç Cephe Komutanlığı mobil uygulamasında paylaşılacağı kaydedildi.

Karar, İran’a yönelik saldırı sonrası olası misilleme ihtimaline karşı alındı.