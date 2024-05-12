İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den hükümetin düşmesi için çalışma sözü

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesi ve İsrailli esirlerin geri dönmesi için çalışacaklarını belirtti.

Pek çok kentte sokağa inen İsrailli esir yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Lapid, "Bunlar zor günler ve bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey, Netanyahu'nun hayatımızdan çıkmasıdır. Sizin bu gücünüzün uygun zamanda siyasi bir değişime doğru evrilmesi için elimden geleni yapmak görevimdir." dedi.

Lapid, "Size söz veriyorum ve yemin ediyorum ki, bu gerçekleşinceye kadar çalışacağım. Bu hükümet düşecek, devam etmeyecek ve onları (esirler) geri getireceğiz." diye konuştu.