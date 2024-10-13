İsrail'de askeri üsse kamikaze İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in merkezindeki bir askeri üsse patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta durumda olduğu bildirilen en az 67 kişinin yaralandığı açıklandı. Hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi.

Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta durumda olmak üzere toplam 67 yaralı olduğu bildirildi.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Saldırının İsrail'in Hayfa bölgesinin güneyindeki bir askeri üsse, Hizbullah tarafından düzenlendiği bildirildi.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Saldırı Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.