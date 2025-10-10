İsrail'de ateşkes çatlağı: Ben Gvir, partisinin anlaşmaya karşı çıkacağını duyurdu

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, partisi Otzma Yehudit'in, bugün açıklanan ve Gazze'de rehin tutulan 48 İsraillinin tamamı karşılığında Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını öngören ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına karşı oy kullanacağını söyledi.

The Times of Israel'in aktardığına göre; Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundan şu an için ayrılmasa da Hamas dağıtılmazsa Otzma Yehudit partisinin "hükümeti düşüreceği" konusunda uyarıda bulundu.

Aşırı sağcı liderlerden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Dini Siyonizm partisinin anlaşmaya karşı çıkacağını ilan etti.

Mevcut 60 sandalyeli hükümetten Ben Gvir ve Smotrich ayrılırsa, parlamentoda çoğunluk sağlayamayan hükümet, 120 sandalyeli Knesset'te yalnızca 47 sandalyeye sahip olacak ve bu da yeni seçimlerin yapılmasının önünü açabilir.