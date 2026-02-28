İsrail'de basketbol ligi askıya alındı

2025–26 İsrail Ligi normal sezonu, güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı’nın talimatları doğrultusunda lig yönetimi, ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında oyuncuların ve taraftarların güvenliğini öncelik olarak belirledi.

AVRUPA MAÇLARI SÜRECEK

Yurt içi lig maçları durdurulsa da İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarındaki yükümlülüklerini sürdürmesi bekleniyor. Euroleague ve EuroCup organizasyonlarının takviminde şu aşamada bir değişiklik öngörülmüyor.

Bu kapsamda Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv, günlük operasyonlarını sırasıyla Belgrad ve Sofya’ya taşıma hazırlığı yapıyor. İç saha maçlarının, güvenlik protokollerine uyum sağlanması amacıyla bu tarafsız sahalarda oynanması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına rağmen İsrail takımları Avrupa'da bütün düzeylerde oynamayı sürdürüyor.