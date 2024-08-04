İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'in Holon kentinde bıçaklı bir saldırganın iki kişiyi öldürdüğü, en az iki kişiyi yaraladığı açıklandı. Polis, Filistinli olduğunu iddia ettiği saldırganı vurarak öldürdü.

Dünya 04.08.2024 10:52 Giriş: 04.08.2024 10:52

Güncelleme: 04.08.2024 10:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)