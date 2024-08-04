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İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail'in Holon kentinde bıçaklı bir saldırganın iki kişiyi öldürdüğü, en az iki kişiyi yaraladığı açıklandı. Polis, Filistinli olduğunu iddia ettiği saldırganı vurarak öldürdü.

Dünya
  • 04.08.2024 10:52
  • Giriş: 04.08.2024 10:52
  • Güncelleme: 04.08.2024 10:56
Kaynak: AA
İsrail'de bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli öldü, iki kişi yaralandı.

Polisinin ateş açtığı saldırı şüphelisi işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinlinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, saldırıdan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında hükümete tepki gösterdi.

Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinin ardından İsrail'de "güvenliğin yerle bir olduğunu" vurguladı.

Eski Başbakan, Ben-Gvir'in tek işinin "röportaj, şov ve kışkırtma" olduğunu savundu.

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