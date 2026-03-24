İsrail'de bir asker sığınakta intihar etti

İsrail'in Bat Yam kentindeki bir sığınakta yedek askerin intihar ettiği belirtildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İran tarafından fırlatılan füze saldırıları dolayısıyla İsraillilerin girdiği bir sığınakta, yedek asker ölü bulundu.

Olay yerindeki kaynaklara dayandırılan haberde, hayatını kaybeden kişinin intihar ettiği belirtildi.

22 ASKER İNTİHAR ETTİ

Rehabilitasyon Birimi'nin verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla İsrail'de yıl içinde 22 muvazzaf asker intihar etti.

Söz konusu kişilerden 9'unun yedek, birinin ise daimi görev statüsünde asker olduğu kaydedildi.