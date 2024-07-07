İsrail'de esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteriler yapıldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini, Gazze'ye saldırıların gölgesinde İsrailli esirlerin geri getirilmesine kayıtsız kalmakla suçlayan göstericiler, ülke genelinde 7 Ekim'in üzerinden geçen 9 ayın ardından esir takası anlaşması imzalanması, hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle gün boyunca protesto gösterileri yaptı.

Ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine 7 Ekim'deki olaylarla Gazze'ye saldırıların başlamasının üzerinden geçen 9 ayın ardından "direniş günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti protesto edildi.

Başkent Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde göstericiler, sabah saatlerinden itibaren bazı yolları ve kavşakları trafiğe kapattı. İsrail polisi, yolu açmak için bazı noktalarda göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Akşam saatlerinde Batı Kudüs'te yaklaşık bin kişilik grup Meclis yakınlarındaki Sacher Park'ta toplanarak buradan Netanyahu'nun evine doğru yürümek istedi. İsrail polisi göstericilerin ilerleyeceği rotada demir bariyerle konuşlanarak yolu kapattı.

İsrail bayrağı taşıyan göstericiler, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için ateşkes anlaşması çağrısı yaparak "Onları geri getirin" sloganları attı. Netanyahu ve hükümetini eleştiren pankart, afiş, döviz taşıyan İsrailliler, Batı Kudüs'ün sokaklarında hükümetin istifası ve erken seçim çağrılarıyla ilerledi. İsrail polisi, çevrede atlı birlikler ve TOMA ile önlem aldı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan binlerce kişilik grup, Netanyahu hükümetini protesto etti. Göstericiler slogan ve konuşmalarıyla Netanyahu hükümetini Gazze Şeridindeki esirlerin getirilmesine kayıtsız kalmakla eleştirdi.