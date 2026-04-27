İsrail'de eski başbakanlar, Netanyahu'ya karşı birleşti

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında girme kararı aldığı duyuruldu.

Bennett, Yair Lapid ile Herzliya kentinde düzenlediği ortak basın toplantısında, bu yıl 27 Ekim'de yapılması beklenen genel seçime tek bir liste halinde gireceklerini açıkladı.

Birlikte Partisi'nin liderliğini, 2021'deki seçimden sonra Yair Lapid ile kurduğu koalisyon ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık dönemine son veren Naftali Bennett üstlenecek.

Bennett, "Bu gece, liderliğim altında birleşip büyük bir zafere ve sevgili ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcına yol açacak Birlikte Partisini kuruyoruz" ifadesini kullandı.

Çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olsalar da Lapid ile kurdukları seçim koalisyonunun tüm İsrail’e ayrışma döneminin sona erdiği mesajı verdiğini belirten Bennett, 2021 yılında birlikte kurdukları koalisyon hükümetindeki başarıları tekrar edeceklerini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin kabul etmediği 7 Ekim 2023 olaylarının sorumlularının tespitine ilişkin devlet soruşturma komisyonunu kuracaklarını belirten Bennett, askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) kesime ait kuruluşlara aktarılan fonların durdurulacağını ve başbakanlık görev süresini sınırlayan yasa çıkaracaklarını kaydetti.

Yair Lapid ise seçimleri kazanmak için merkez partilere Naftali Bennett’in arkasında birleşmeleri çağrısı yaptı.

Lapid, "Bugün seçimleri kazanmak, güçlü ve istikrarlı Siyonist hükümet kurmak için birleşiyoruz. Merkez ve sağ, dindar ve laik, kuzey ve güney arasında, askerlikten kaçma ve aşırıcılık olmadan bir ortaklık" dedi.

Bennett ile arasındaki farklılıkları ve anlaşmazlıkları göz ardı etmediğini ancak aralarında her zaman güven ve dostluk olduğunu savunan Lapid, parti üyeleri ve kendisinin egolarını bir kenara bırakıp İsrail için en doğru olanı yaparak Bennett’in arkasında durduklarını söyledi.

"NETANYAHU'SUZ HÜKÜMET KURULABİLİR"

İsrail basınında söz konusu yeni koalisyonun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti tahtından edeceğine işaret edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan Bennett'e yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni duyurulan "Birlikte Partisi"nin iç çatışmalara son vereceği kaydedilirken, bu yıl 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde kesin zafer elde edilmesinin amaçlandığı yazıldı.

Haaretz gazetesi, yeni ittifakın muhalefetin "sihirli sayı" olarak nitelendirilen (120 sandalyeli mecliste 61 sandalye ile) çoğunluğa ulaşarak, Netanyahu'ya ya da aşırıcı partilere (Harediler) ihtiyaç duymadan hükümet kurabilme fırsatını artıracağını yazdı.

ANKETLERDE SON DURUM

Maariv gazetesinde, son yayımlanan ankete göre "Bennett 2026"nın gelecek seçimlerde en az 24 sandalyeye sahip olacağı ve bu şekilde İsrail Meclisi'nde 24 milletvekiliyle temsil edilen Netanyahu liderliğindeki "Likud Partisi" ile başa baş gittiği haberi yer aldı.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın ise Meclis'e 7 milletvekili ile gireceği öngörüldü.

2021'DE NETANYAHU'NUN BAŞBAKANLIĞINA SON VERDİLER

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.