İsrail'de Filistinli tutuklulara "idam cezası" yasası: Ulusal Güvenlik Komitesi, meclise sunulmasını onayladı

İsrail Meclisi (Knesset) Ulusal Güvenlik Komitesi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in partisi Yahudi Gücü’nün sunduğu, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere İsrail mahkemesinin idam cezası verebilmesini öngören yasa tasarısının Meclis’te görüşülmesini onayladı.

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların da idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü.

Yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere İsrail mahkemesinin idam cezası verebilmesini öngörüyor. Tasarı, aynı zamanda Filistinli tutuklularının da idam cezasına çarptırılmasının da önünü açıyor. Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

NETANYAHU DA DESTEKLİYOR

Komite toplantısında konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, önceki görüşmede Gazze'deki sağ İsrailli esirlere zarar verebileceği gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı olduğunu, tüm sağ İsrailli esirlerin serbest bırakılması sebebiyle artık tasarıya destek verdiğini belirtti. Hirsch, Netanyahu'nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren yasa tasarısını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Komite, Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de partisinin sunduğu yasa tasarısının Komitede kabul edilmesine verdiği destekten dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti. Ben-Gvir, mahkemelerin takdir yetkisinin olmaması ve İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için idam cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

“FİLİSTİNLİ ESİRLERE YÖNELİK İNFAZLARI YASALAŞTIRARAK KALICI HALE GETİRMEK İSTİYOR”

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesince kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrai’in bu tasarıyla esirlere yönelik yıllardır devam eden infazları yasalaştırarak kalıcı hale getirmeyi hedeflediği belirtildi. Açıklamada İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik yasadışı idamları durdurmadığı, gözaltı veya sorgulama sırasındaki kasıtlı infazlara, suikast ya da ölümcül tıbbi ihmallere devam ettiği vurgulandı.

Filistinli Esirler Cemiyeti, bugün yaşanan gelişmelerin "var olan ve onlarca yıllardır devam eden bir suçun kalıcı hale getirilmesi için atılan ek bir adım" olduğunu, bunun da yasalar, mevzuatlar ve askeri emirler aracılığıyla meşrulaştırarak yapıldığını ifade ederek, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 81 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın sadece açıklananlar olduğunu belirtti.

“İŞGALCİ SİYONİZMİN GERÇEK FAŞİST YÜZÜNÜ ORTAYA KOYAN BİR ADIM”

Hamas da yazılı bir açıklama yaparak İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmasına tepki gösterdi

Açıklamada komitenin tasarıyı kabul etmesinin, "şımarık işgalci Siyonizmin gerçek faşist yüzünü ortaya koyan bir adım" olduğu, bununla İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden suçlarına bir yenisinin eklendiği ifade edildi.

Uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları örgütlerine çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in bu barbaca cinayet adımlarına karşı acil harekete geçilmesini ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunu yerinde görmesi için uluslararası bir komitenin oluşturulmasını talep ediyoruz."

Açıklamada ayrıca, İsrail makamlarının gözetiminde Filistinli esirlere karşı işlenen suçların ortaya çıkarılması ve korkunç işkencelere maruz kaldıklarına dair görüntülerin ortaya çıktığı Filistinli esirlerin derhal serbest bırakılması istendi.

∗∗∗

TASARIDA NELER VAR?

İsrail’de de tepki çeken tasarının öne çıkan noktaları şunlar:

• İsrail devletine, Yahudi halkına veya kamu düzenine karşı nefret saikiyle işlenen cinayetlerde idam cezası uygulanabilecek.

• Hakimlerin takdir yetkisi olmayacak; ceza zorunlu olacak.

• Ceza kesinleştiğinde af, indirim veya siyasi müdahale mümkün olmayacak.

∗∗∗

AŞIRI SAĞ UZUN SÜREDİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORDU

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezası" adı altında uzun zamandır bu tasarının kampanyasını yürütüyordu.

Ben-Gvir, Ekim ayında İsrail Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışında Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek "3 hafta içinde idam cezası yasa tasarısı Meclis Genel Kuruluna oylama için getirilmezse partisinin iktidar koalisyonunu desteklemeyeceği" tehdidinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, daha önce Filistinli esirlere cinsel saldırı yoluyla işkence yaptığı için gözaltına alınan İsrail askerlerine verdiği destekle de gündem olmuştu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

İsrail Ulusal Güvenlik Komitesi, daha önce de aşırı sağcı partilerin desteklediği "idam cezası" yasa tasarısını onaylayarak eylül sonunda oylanmak üzere Meclise göndermişti.

Başsavcılık makamının itirazı nedeniyle yasa tasarısının Meclis Genel Kuruluna gönderilmediği aktarılmıştı.

Yasa tasarısının açıklayıcı notlarında "Irkçılık veya halka düşmanlık nedeniyle cinayetten mahkum olan ve bu eylemi İsrail'e ve Yahudi halkının topraklarında yeniden dirilişine zarar vermek amacıyla gerçekleştiren teröristler, zorunlu olarak ölüm cezasına çarptırılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.