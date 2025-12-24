İsrail'de gözaltındaki Alman kadın aktiviste cinsel saldırı

Filistin halkıyla dayanışma içinde olan Zora örgütü sözcüleri Anna Liedtke’nin, Özgürlük Filosu (Freedom Flotilla) kapsamında İsrail güvenlik güçlerince alıkonulduktan sonra hapishanede cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

İlke TV’nin haberine göre, Paris’te 21 Aralık günü düzenlenen Siyasi Tutsaklarla Dayanışma Konferansı’nda, Almanya merkezli antikapitalist mücadele yürüten “Zora” örgütü, sözcüsü Anna Liedtke’nin İsrail güvenlik güçleri tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını duyurdu.

Ekim 2025’te düzenlenen Özgürlük Filosu’na İsrail güçleri uluslararası sularda müdahale etmişti.

Zora’nın açıklamasına göre, filoya Almanya’dan katılan bir kadın aktivist de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Aktivistler önce Ktzi’ot Hapishanesi’ne, ardından Givon Gözaltı Merkezi’ne götürüldü.

Burada tutulan aktivistlerin cinsiyetçi küfürlere, tehditlere ve aşağılayıcı muamelelere maruz bırakıldığını belirtildi.

Zora aktivisti ve gazeteci Anna Liedtke, çıplak aramaya direndiği sırada kadın gardiyanların kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Zora, İsrail cezaevlerinde cinsel şiddetin tekil vakalarla sınırlı olmadığını, insan hakları örgütlerinin raporları ve tutuklu ifadelerinin bu uygulamaların sistematik niteliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada, Filistinli kadınların, erkeklerin ve çocukların bu uygulamalarla insanlık onurunun hedef alındığını vurguladı.