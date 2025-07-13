İsrail'de gündem ateşkes müzakereleri: Netanyahu, bu akşam güvenlik toplantısı düzenleyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes müzakerelerini ele almak üzere bu akşam güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun yerel saatle 21.00'de düzenleyeceği güvenlik toplantısında Tel Aviv yönetiminin arabuluculara sunmayı planladığı yeni çekilme haritasını görüşüleceği aktarıldı.

Güvenlik toplantısına üst düzey askeri yetkililer ile birkaç bakanın katılacağı kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin, ordunun Gazze Şeridi’nden çekilmesine ilişkin yeni haritayı bugün arabuluculara sunması bekleniyor.

ASKERLERİN HİZMET SÜRESİNİ 1 YIL DAHA UZATMA PLANINI DONDURDU

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, seçkin kara birliklerinde görev yapan askerlerin hizmet süresinin 1 yıl daha uzatılması planının dondurulduğunu duyurdu.

İsrail basını, askerler ve ailelerinin tepkiler üzerine karardan geri adım atıldığını yazdı.

Gazze Şeridi'ne yürüttüğü saldırılar sırasında yeterli sayıda asker bulmakta güçlük yaşayan İsrail ordusu, yüzde 75’i muharip olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.