İsrail'de Haaretz'e yaptırım: Kamu reklamları durduruldu!

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesinin tüm kamu reklamları durduruldu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, kabinenin Haaretz’in hem basılı nüshasında hem de internet sitesinde tüm kamu reklam ve duyurularının kesilmesini onayladığını duyurdu.

Karhi’nin “Savaşın ortasında devlet düşmanlarına destek vereceği ve finanse edeceği bir realiteye izin vermeyeceğiz” dedi.

Karhi’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Haaretz gazetesini desteklemeyi bırakın! Bugün hükümet, Haaretz gazetesiyle olan sözleşmenin her ne şekilde olursa olsun feshedilmesi ve bu gazetede herhangi bir yayının yayınlanmaması yönündeki önerimi oybirliğiyle onayladı. İsrail Devleti'ndeki resmi bir gazetenin yayıncısının kendisine karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak savaşın ortasında devlet düşmanlarına destek vereceği ve finanse edeceği bir realiteye izin vermeyeceğiz. Biz özgür bir basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra hükümetin İsrail Devleti'ne karşı kışkırtmayı finanse etmemeye karar verme özgürlüğünü de savunuyoruz.”