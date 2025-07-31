İsrail'de halk, Gazze’deki savaş ve açlığa karşı protesto gösterisi düzenlendi
İsrail Tel Aviv'de toplanan halk, Gazze Şeridi’nde yaşanan gıda krizi ve açlığa dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA
İsrail Tel Aviv'de toplanan halk, Gazze Şeridi’nde yaşanan gıda krizi ve açlığa dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.
Ellerinde “Açlığı durdurun” yazılı pankartlar ve Gazzeli çocukların fotoğraflarını taşıyan protestocular, savaş karşıtı sloganlar attı.
Gösteriye müdahale eden İsrail kolluk kuvvetleri, bazı eylemcileri gözaltına aldı.