İsrail'de işsizlik neredeyse yüzde 300 arttı

İsrail'de ekim ayında işsizlik oranının yüzde 9,6'ya yükseldiği bildirildi. Ülkedeki işsiz sayısının eylül ayında 163 bin iken ekim ayında 428 bine yükseldiği kaydedilen açıklamada, eylül ayında 3,4 olan işsizlik oranının, ekim ayında 9,6'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'de ekim ayında işsizlik oranının yüzde 9,6'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail İstatistik Merkezi'nden ekim ayındaki işsizlik oranına ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkedeki işsiz sayısının eylül ayında 163 bin iken ekim ayında 428 bine yükseldiği kaydedilen açıklamada, eylül ayında 3,4 olan işsizlik oranının, ekim ayında 9,6'ya yükseldiği aktarıldı.

7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla düzenlenen saldırının ardından İsrail, 360 bin yedek askerin göreve çağrıldığını duyurmuştu.

Yedek askerlerin çoğu, İsrail'de çeşitli sektörlerde çalışan kişilerden oluşuyor.

İsrail'deki işsizlik veya istihdam sayılarına İsrail'in yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan yaklaşık 178 bin Filistinli işçi dahil değil.

İsrail saldırılarının başladığı günden beri bu Filistinlilerin çoğu çalışamıyor.