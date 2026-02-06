İsrail'de istihbarat skandalı: Şin Bet başkanının ağabeyi Hamas’a sigara kaçırmaktan yargılanıyor

İsrail Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında askerlerin de bulunduğu 12 kişi ve bir şirket hakkında ağır suçlamalar yer aldı. DW Türkçe’nin haberine göre, Şin Bet Başkanı'nın ağabeyi Bezalel Zini'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, askeri görev süsü vererek Gazze'ye yasaklı ürünler soktuğu ve bu yolla Hamas'ın kasasına milyonlarca şekel (İsrail'in para birimi) girmesine neden olduğu iddia edildi.

"GÜVENLİK GÖREVİ" SÜSÜYLE KAÇAKÇILIK

İddianameye göre sanıklar, kaçakçılık faaliyetlerini Gazze Şeridi girişindeki askerleri yanıltarak gerçekleştirdi. Kendilerine askeri bir görev kapsamında, güvenlik gerekçesiyle bölgeye giriyormuş süsü veren grubun, bu yöntemi "organize ve sofistike" bir şekilde uyguladığı belirtildi.

Yedek asker olan Bezalel Zini’nin, üç ayrı seferde yaklaşık 14 karton sigarayı Gazze’ye kaçırdığı ve bu işten 365 bin şekel (yaklaşık 117 bin dolar) kazanç sağladığı öne sürüldü.

İsrail Adalet Bakanlığı, tütün ve sigara kaçakçılığının, savaşın başından bu yana Hamas'a yüz milyonlarca şekel gelir sağlayan en büyük kalemlerden biri olduğuna dikkat çekti.

İPHONE VE OTOMOBİL PARÇALARI DA VAR

Söz konusu kaçakçılık ağının sadece sigara ile sınırlı kalmadığı, Gazze'ye sokulan mallar arasında iPhone akıllı telefonlar, bataryalar ve otomobil yedek parçalarının da bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık, bu faaliyetler kapsamında sanıkları "terör amaçlı mal varlığı işlemleri gerçekleştirmek, dolandırıcılık ve rüşvet almakla" suçluyor.

Öte yandan, AP haber ajansına yansıyan bilgilere göre, yüksek değerli malların "mühürlü İsrail kamyonları" ve bilinmeyen kanallar aracılığıyla resmi sistemin dışından Gazze'ye sokulduğu belirtiliyor