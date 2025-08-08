İsrail'de kabine Gazze'nin işgalini onayladı: Beş maddelik plan kabul edildi

İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze kentinin işgal edilmesi önerisini onayladı.

Beş maddelik "Hamas'ı yenilgiye uğratma" planında, Hamas ve Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, tüm rehinelerin geri dönüşü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolü ve Hamas ya da Filistin yönetimi dışında alternatif bir sivil idarenin kurulması öngörülüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güvenlik Kabinesi, Başbakan'ın Hamas'ı yenilgiye uğratma önerisini onayladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze kentinin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken, savaş bölgeleri dışındaki sivil nüfusa insani yardım dağıtacak.

Güvenlik Kabinesi, oy çokluğuyla beş ilkeyi kabul etti:

• Hamas'ın silahsızlandırılması.

• Tüm rehinelerin – hayatta olanların ve ölenlerin – geri getirilmesi.

• Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması.

• Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik kontrolü.

• Hamas veya Filistin Yönetimi dışında alternatif bir sivil idarenin kurulması."