İsrail'de metro istasyonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, en az 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, polis, saldırının bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. İsrail basınında, saldırının en az iki kişi tarafından düzenlendiği ifade edildi.