İsrail'de metro istasyonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var



İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi’nde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, polis, saldırının bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. İsrail basınında, saldırının en az iki kişi tarafından düzenlendiği ifade edildi.