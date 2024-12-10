İsrail'de ordu radyosu duyurdu: Suriye genelinde en az 250 hedef vuruldu

İsrail ordusunun, Beşar Esad'ın ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

"BİR DAHA ELİNE GEÇMEYECEK FIRSATI YAKALADI"

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in "Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı" belirtilen haberde, Esad'ın döneminin sona ermesinden beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.