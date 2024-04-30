İsrail'de polise bıçaklı saldırıda bulunan Türk vatandaşı öldürüldü

Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen Türk vatandaşı, polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden Türk vatandaşının isminin Hasan Saklanan olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki Saklanan'ın Urfa Haliliye'de imamlık yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Türkiye'den İsrail'e giden bir Türk vatandaşı, Doğu Kudüs'te sınır güvenliğini gerçekleştiren polisler tarafından öldürüldü. Türk vatandaşının isminin Hasan Saklanan olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan video görüntülerde, Saklanan'ın İsrail polisine yönelik müdahalede bulunduğu, ardından iki İsrail polisiyle boğuşmaya başladığı ve yere düştüğü sırada doğrulmaya çalışırken arkasından İsrail polisinin silahını ateşlemesiyle yere yığıldığı görülüyor.

Reuters haber ajansı, İsrail polisine dayandırdığı haberinde, Türk vatandaşının İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunduğunu yazdı. Vücudunun üst kısmından yaralanan İsrail polisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

AA'da yer alan ve İsrail polisinden yapılan açıklamaya yer verilen haberde ise “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

“ÜRDÜN’DEN İSRAİL’E GİRDİ”

Urfa’daki yerel basın organlarından Kulis TV’de çalışan gazeteci Mehmet Yetim, hayatını kaybeden Hasan Saklanan’ın 1990 Eyyübiye doğumlu ve 4 çocuk babası olduğunu belirtti.

Saklanan’nın Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı bulunan Kepez kırsal mahallesinde resmi olarak imamlık yaptığını ifade eden Yetim, “Hasan Saklanan'ın dün izinli olduğu ve dün saat 15.41'de Ürdün'deki Allenby Sınır Kapısından İsrail'e girdiği ve bugünde İsrail'de bir polisi bıçaklıyor” dedi.

Yetim, Saklanan’ın fotoğraflarını ve pasaportunu da paylaştı.