İsrail'de savaş kabinesi feshedildi
İsrail'de 11 Ekim 2023'te kurulan Savaş Kabinesi dağıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun altı üyeli kabineyi feshettiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni feshettiği bildirildi. Savaş Kabinesi, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Harekatı'ndan 3 gün sonra, 11 Ekim 2023'te kurulmuştu.
Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun altı üyeli savaş kabinesini feshettiğini söyledi.
Ülke medyası ise Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesini üye Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifasının ardından feshettiğini açıkladığını duyurdu.
İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz, Netanyahu'nun kabine kararının esas olarak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi bakanların kabineye dahil edilmesini engellemeyi amaçladığını yazdı.
İsrail süreç boyunca Gazze'de 37 binden fazla Filistinliyi katletti.