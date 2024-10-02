İsrail'de silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
İsrail'de dün Tel Aviv yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Kaynak: AA
Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün akşam düzenlenen saldırıda yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece, Yafa'da 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.
İsrail polisi dün Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Saldırganların olay yerinde "etkisiz hale getirildiği" ifade etmişti.
İsrail ordu radyosunun haberinde saldırganların 20'li yaşlarda Muhammed Halef Receb ve Hasan Muhammet et-Temimi olduğu kaydedilmişti.