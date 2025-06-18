İsrail'de vatandaşların yurt dışı çıkışlarına kısıtlama getirme planı yüksek mahkemeye taşınıyor

İsrail'de Haaretz gazetesinin haberine göre, Kaliteli Yönetim Hareketi, vatandaşların İsrail'den ayrılmalarına kısıtlama getirilmesi planına karşı yüksek mahkemeye itiraz dilekçesi sunacak.

Kaliteli Yönetim Hareketinden yapılan açıklamada, hükümetin vatandaşların İsrail'den çıkışına ilişkin böylesine "kapsamlı bir yasağa" tek başına karar vermesinin uygunsuz olduğu vurgulandı.

Kaliteli Yönetim Hareketinden hükümete "yasalarla korunan hareket özgürlüğü hakkını halkın güvenliğiyle harmanlayan daha dengeli bir çözüm bulması" çağrısı yapıldı.

Ulaştırma ile Savunma bakanlıkları, pazartesi günü, İsrailli hava yolu şirketleriyle anlaşarak yurt dışında kalan 100 binden fazla vatandaşın ülkeye dönüşü için seferler düzenleme kararı almıştı.

Ancak hükümet, İran'ın misilleme saldırılarıyla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanını hedef alma riskine karşı mahsur kalanları ülkeye taşıyacak uçaklarla vatandaşların yurt dışı çıkışlarına izin vermeyeceğini duyurmuştu.