İsrail'de yedek asker krizi

İsrail hükümetinin, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar birinci yılını geride bırakırken ordudaki yedek askerler arasında ciddi bir yorgunluğun baş gösterdiği belirtiliyor. Lübnan'da açılan yeni cephe nedeniyle orduya yeni asker bulmanın da zorlaştığına işaret ediliyor.

Gazze'ye 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonundan bu yana 367 askeri ölen İsrail ordusunun Hizbullah'la mücadele gerekçesiyle girdiğ Lübnan'da da 37 askeri öldü.

"BOĞULUYORUZ"

DW Türkçe'de yer alan habere göre, operasyonlar nedeniyle yedek askerlik süresi uzatılırken bazı yedek askerler altı ayı bulan bir süre boyunca olağan hayatlarına devam edememekten şikâyetçi.

Ariel Seri-Levy isimli yedek askerin X üzerinden yaptığı "Boğuluyoruz" paylaşımı ses getirdi. Seri-Levy, 7 Ekim saldırılarından bu yana dört kez göreve çağrıldığını belirtirken İsrail'in Gazze ve Lübnan'da kalmasını isteyenlere atıfla, "Bu savaşı bitirmeliyiz çünkü askerimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti yedek askerler için asgari gelir teminatı sağlasa da pek çok serbest çalışan savaş nedeniyle kepenk indirmek zorunda kaldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diğer yedek asker yaşadığı yorgunluk ve moral bozukluğunun üzerine bir de işini kaybettiğini söyledi. Bu yıl yaklaşık altı ayını Gazze'de geçirdiğini belirten yedek asker, "Toplum (yararı) hâlâ bireyin üzerinde ama bunun bedeli ailem için çok ağır" diye konuştu.

İsrail'de erkekler için üç, kadınlar için iki yıl olan zorunlu askerlik hizmetinin yanı sıra erkekler 50 yaşına gelene kadar düzenli olarak askeri tatbikatlar da dâhil olmak üzere yedek asker olarak hizmet veriyor.