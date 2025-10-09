Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'den "ateşkes" açıklaması: Ne zaman yürürlüğe girecek?

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze’de ateşkesin hükümetin onayından sonra devreye gireceğini bildirdi. İlgili açıklamada, İsrailli bakanlara bugün saat 18.00'da "esirlerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Dünya
  • 09.10.2025 12:45
  • Giriş: 09.10.2025 12:45
  • Güncelleme: 09.10.2025 12:48
Kaynak: AA
İsrail'den "ateşkes" açıklaması: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Fotoğraf: AA

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Gazze'de ateşkes anlaşmasının, İsrail hükümeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Daha önce kabine toplantısının 17.00'da yapılacağı bildirilse de İsrailli bakanlara, bugün saat 18.00'da "esirlerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Trump duyurdu: Hamas ve İsrail ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı
Erdoğandan Hamas-İsrail ateşkesi mesajı, Trumpa teşekkür etti
BirGün'e Abone Ol