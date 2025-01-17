İsrail'den ateşkes ve esir takası açıklaması: İlk aşama ne zaman?

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasına pazar günü başlanmasının beklendiği belirtildi.

AFP'nin haberine göre ofisten yapılan açıklamada, “Kabine ve hükümetin onayına ve anlaşmanın uygulanmasına bağlı olarak, rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre ilerleyebilir ve rehinelerin pazar günü gibi erken bir tarihte serbest bırakılması bekleniyor” denildi.

Hamas'a yakın iki kaynak, serbest bırakılacak ilk rehine grubunun üç İsrailli kadın askerden oluştuğunu söyledi.

AFP tarafından elde edilen ve ilk aşamada serbest bırakılacak 33 rehinenin yer aldığı listedeki ilk üç isim, Hamas saldırısının gerçekleştiği gün askerlik hizmetinde olmayan 30 yaş altı kadınlardan oluşuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

Öte yandan Gazze gibi neredeyse 2,4 milyon insanın tamamının en az bir kez yerinden edildiği bölgede, sağlık çalışanları hiçbir şeyin ihtiyacı karşılamaya yetmeyeceğinden endişe ediyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) koordinatörü Amande Bazerolle “Her şey yıkılmış durumda. Çocuklar sokaklarda" dedi.

Çarşamba günü Mısır devletine bağlı Al-Qahera News, Gazze sınırındaki Refah sınır kapısının yeniden açılması için koordinasyonun devam ettiğini bildirdi. Ana insani giriş noktalarından biri olan bu kapı, İsrail güçlerinin Mayıs ayında Filistin tarafını ele geçirmesinden bu yana kapalı.

Ateşkes anlaşması, Joe Biden'ın 2024 yılı ortalarında sunduğu ve yardımların günde 600 kamyona ya da BM tarafından bildirilen Aralık ayı ortalamasının sekiz katına çıkarılmasını öngören bir plana dayanıyor.

Sınırın Mısır tarafında ise Mısır Kızılayı'ndan bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada 1.000 kadar kamyonun “Gazze'ye girmek için” beklediğini söyledi.

Öte yandan İsrail kabinesi, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere toplandı.