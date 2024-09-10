İsrail'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Yanlışlıkla oldu!

İsrail Savunma Güçleri (IDF), 6 Eylül'de katlettiği ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride başından vurularak yaşamını kaybeden Eygi'nin öldürülmesi şu sözlerle açıklandı:

"Kendisine yönelik olmayan ancak isyanın başlıca kışkırtıcısını hedef alan IDF'nin açtığı ateşten dolaylı ve kasıtsız şekilde vurulma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Olay, düzinelerce Filistinli şüphelinin Beita Kavşağı'nda lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine taş fırlattığı şiddetli bir isyan sırasında meydana geldi."

İsrail'in otopsi talebinde bulunduğu da belirtilirken olayın ardından Askeri Polis Kriminal Soruşturma Bölümü (MPCID) tarafından soruşturma başlatıldığı, elde edilecek bulguların Askeri Başsavcılığın incelemesine sunulacağı aktarıldı.

Kısa açıklama, "IDF, Aysenur Ezgi Eygi'nin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü ifade eder" sözleriyle tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen protestoya katılan 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucunda başından vurularak öldürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.