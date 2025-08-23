İsrail'den Batı Şeria'da ağaç kıyım kararı: Yaklaşık 300 dönümlük arazideki ağaçlar sökülecek

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde yaklaşık 300 dönümlük arazide bulunan ağaçları sökme kararı aldığını açıkladı.

Konseyden yapılan açıklamada, "İşgal makamları (İsrail), El-Muğayyir'deki 297 dönümlük arazideki ağaçların, güvenlik gerekçesi ileri sürülerek ve yerleşim projelerine hizmet amacıyla kesilmesi için askeri emir yayınladı" denildi.

20252TEN BERİ 18 EMİR UYGULANDI

Açıklamada, 2025 yılı başından bu yana Batı Şeria'da toplam 681 dönümlük arazide ağaçların kesilmesini öngören yaklaşık 18 askeri emrin uygulandığı bildirildi.

Konsey Başkanı Müeyyid Şaban ise "25/25 sayılı askeri emir, El-Muğayyir'de Filistinlilere ait geniş arazileri hedef alıyor. Emir, 7 gün içinde itiraz hakkı tanısa da karar ağaçların kesilmeye başlanmasından sonra devreye sokuldu" ifadelerini kullandı.

Şaban, "İşgal devleti, son dönemde güvenlik bahanesiyle ağaç kesme emirlerini artırarak Filistin topraklarını yok etme çabasını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.