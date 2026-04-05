İsrail'den Beyrut'un güneyindeki bir bina için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde bir bina için tahliye uyarısı yapıp saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.

"Beyrut'un güneyinde, özellikle Gubeyri Mahallesi'nde bulunanlar için acil uyarı" ifadesini kullanan Adraee, kırmızı ile işaretlenmiş bina ve ona bitişik binalarda bulunanların Hizbullah tesisinin yakınında olduğunu ileri sürdü.

İsrailli sözcü, söz konusu binadan 300 metre uzaklaşılması gerektiğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.