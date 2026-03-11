İsrail'den BMGK'ye 'İran Devrim Muhafızları terör örgütü ilan edilsin' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İran'ı kınamaya ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan etmeye çağırdı.

Saar, X sosyal medya platformundaki hesabından, BMGK Başkanı ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz'a yazdığı mektubu paylaştı.

İran'ın "uluslararası hukuku ihlal ederek İsrail'deki sivil yerleşim merkezlerine saldırı düzenlediğini" savunan Saar, bu saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini öne sürdü.

Saar, Tahran yönetiminin İsrail'i yok etme emelini, balistik füze programı ve nükleer silah edinme çabalarını sürdürdüğü gerekçesiyle ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'a karşı önlem alınması gerektiğini iddia etti.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından sonra İran'ın bölgede ABD varlığı olan ülkelere yönelik saldırılarına işaret ederek Tahran yönetiminin "sardırgan bir rejim" olduğunu öne süren Saar, BMGK'yı İran'ı kınamaya ve DMO'yu terör örgütü ilan etmeye çağırdı.