İsrail'den Cenin kentine saldırı: Ölü ve yaralılar var

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail'in Cenin kentinde düzenlediği İHA saldırısında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608'e yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında, 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, kentin doğusunda düzenlediği İHA saldırısında, 10 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıda, 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, Filistin Kızılayı ekiplerinin, ölü ve yaralıları hastanelere nakletmek için çalıştığı bildirildi.

İsrail güçlerinin ayrıca mahalledeki bazı evleri, çok sayıda Energa füzesiyle bombalayarak büyük bir yıkıma yol açtığı ifade edildi.

İşgal askerlerinin mahalledeki birçok eve baskın yaptığı, evlere zarar verdiği, bunun üzerine şiddetli çatışmaların meydana geldiği kaydedildi.

Askerlerin, Filistinlilerin evlerine ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, daha önce Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin Cenin kentinde 3 evi bombaladığı, 8 Filistinliyi öldürdüğü ve bazılarını yaraladığı bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

CENİN BASKINLARI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ediyor.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğunlukta bulunduğu Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınları sürüyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda, dün yaklaşık 100 Filistinlinin, bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını vurguladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608'e yükseldi.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

MISIR: GAZZE'YE GÜNLÜK GİREN AKARYAKIT MİKTARI 189 BİN LİTREYE YÜKSELDİ

Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Ziya Raşvan, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raşvan, ülkesinin, İsrail'in saldırıları sonucu zor insani koşullarda Gazzelilerin yanında yer almak amacıyla, Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılması yönünde yoğun çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ziya Raşvan, İsrail tarafıyla varılan mutabakata göre, Gazze'ye günlük giren akaryakıt miktarının 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını kaydetti.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Raşvan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının geçişine izin verilmesinden bu yana Gazze'ye giren yardım tırı sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını ifade etti.

Mısır yönetimi, "Gazze Şeridi ile Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu ve Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana hiçbir aşamada kapatılmadığını" açıklamıştı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Cibaliye Mülteci Kampı bölgesinde bulunan Faluce'deki UNRWA'ya ait Filistin Okulu'nu kuşatıp baskın düzenlemişti. Baskın sonrası bölgeden çekilen askerlerin ardından okulundaki yıkım görüntülendi. Yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okulun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ TÜNELLERE SU MU BASIYOR?

srail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

İsrail ordusundan üst düzey yetkili, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Gazze Şeridi'ndeki tünellere su basılmaya başlandığı yönündeki habere ilişkin soruları da yanıtladı.

Gazze'deki tünellere su basmaya başlanıp başlanmadığı yönündeki soruları "operasyonel detayları paylaşamayacağı" gerekçesiyle yanıtlayamayacağını kaydeden yetkili, İsrail ordusunun, "yıllardır tünellere ilişkin taktiksel seçenekler üzerinde çalıştığını, elinde tünellerin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu" savundu.

İsrail ordusunun herhangi bir yer altı tüneline su basmaya başlayıp başlamadığı veya başlayıp, başlamayacağı tekrar sorulan yetkili, "İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, yakın zamanda tünellere su basmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüğü" yönündeki ifadelerini tekrar etti, ancak kesin bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yer altı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtmişti.

Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde esir tuttuğu İsraillilerden serbest bırakılanlar, buradaki yer altı tünellerinde kaldıklarına ilişkin tanıklıklarını aktarıyor. Öte yandan, çevre uzmanları, bölgedeki tünellere deniz suyu basılmasının, bölgede çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.