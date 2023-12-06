İsrail'den Cenin Mülteci Kampı’na baskın: En az 13 Filistinli gözaltına alındı

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, 40’tan fazla askeri araç ve buldozerle Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Baskında, en az 13 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişiyi yaraladı, en az 13 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu 40’tan fazla askeri araç ve buldozerle Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu, çocuğun gerçek mermiyle bacağından vurulduğu belirtildi.

İsrail güçleri, düzenlediği baskında en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda Selim Ebu Avad’ın evine roketle saldırması sonucu evde çıkan yangında ciddi hasar oluştu.

Kamptaki es-Semran Mahallesi'nde de İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Osman Ebu Katne’nin evinde de yangın çıktı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'ne getirildi

Cenin’deki Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda bir hastayı nakletmek isteyen sağlık ekiplerini darbettiği bildirildi.

Cenin Devlet Hastanesi ile İbni Sina Hastanesini kuşatan İsrail askerleri, ambulansları arayarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engelledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler kampın çevresindeki sokak ve caddelerde altyapıya ciddi zarar verdi ve bölge sakinlerinin araçlarını tahrip etti.

Hayfa Caddesi'nde bir fırına baskın düzenleyen İsrail güçleri, işletmede arama yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarını sildi.

Yaklaşık 9 saat süren İsrail baskını nedeniyle Cenin'deki Arap Amerikan Üniversitesi öğrencileri evlerine dönemedi. Üniversite yönetimi öğrencilerin bir kısmına kalacak yer sağlarken diğer bir kısmı ise civardaki yakınlarının evlerine yöneldi.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde elektrik trafolarını hedef alması nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Öte yandan, Hamas’a bağlı El-Aksa televizyonunun haberinde, Cenin’deki Kassam Tugayları ile baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcılarla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na 15’ten fazla baskın düzenledi.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentine düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli, güneydeki Refah kentine doğru göç etti.

HAMAS: GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLERİN HAYATINDAN NETANYAHU SORUMLU

Hamas, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını söyledi.

Hamdan, "Esir takası anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesi ve Gazze’ye saldırıların yeniden başlatılması nedeniyle Hamas, esirlerin hayatından tamamen Netanyahu'yu sorumlu tutuyor." dedi.

Esir takasına işaret eden Hamdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurmadığı müddetçe hiçbir esir takası veya müzakerenin mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Hamdan, İsrail’in Filistin halkını Gazze’den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedeflerinin "ulaşılmaz olduğunu" belirten Hamdan, Netanyahu ve İsrail ordusunun intikam dürtüsüyle ve kana susamış bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.

Hamdan, Netanyahu’nun zafer kazanmaktan uzak olduğunu, mevcut durumun, yenilgisinin ve savaş suçlusu olarak yargılanmasının bir başlangıcı olduğunu belirtti.

Netanyahu’nun asıl hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Hamdan, bunun mümkün olmadığının altını çizdi.

Hamdan, iki aydır Netanyahu ve İsrail ordusunun zafer imajı çizemediğine işaret ederek "Savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, zafer, Netanyahu ve ordusu için gerçekleşmeyecek bir hayal, bunun için hazırlıklarımızı yaptık." ifadesini kullandı.