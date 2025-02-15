İsrail'den esir takası hakkında açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "ABD ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın anlaşmayı ihlal etmeye ve bir kriz oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

6'ncı esir takası turu öncesinde yaşananların ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve İsrail hükümetinin adımlarıyla çözüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "ölü ya da diri" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için "ABD ile İsrail'in tam koordinasyon içinde çalıştığı" belirtildi.

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda bugün Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde 369 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.