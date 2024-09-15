İsrail'den Gazze'de evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İsrail ordusuna ait hava aracından saldırı düzenlendiği, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinliyi bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zeytun Mahallesi'ndeki evlerini kontrol etmek için yola koyulan Filistinli "El-Borno" ailesi Salahaddin Caddesi üzerindeyken İsrail İHA'sının hedefi oldu.

İsrail ordusu dün Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Zeytun Şehitleri Okulunu bombalamış, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.