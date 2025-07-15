İsrail'den Gazze'deki 16 bölge için sürgün emri!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde yaşayan Filistinliler için yeni "sürgün emri" yayımladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den Doğu Zeytun, Eski Şehir, Turkmen, Yeni, Derec, Sabra ve Tuffah mahallelerinin, Kuzey vilayetinden ise Cibaliya el-Beled, Nezle, Cibaliya Kampı, Ravda, Nahda, Zuhur, Nur, Selam ve Zater mahallelerinin boşaltılmasını istedi.

60 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Söz konusu bölgelerdeki insanların, sözde "güvenli" olarak nitelendirilen Mevasi bölgesine gitmeleri talep edildi.

İsrail ordusunun sözü edilen bölgelerde saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.