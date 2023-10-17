İsrail'den Gazze'deki hastaneye saldırı: Yüzlerce ölü ve yaralı
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı.
Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildiriliyor.
El Cezire muhabiri Wael el-Dahduh olay yerinden verdiği bilgide “Tanık olduklarımız korkunç, dehşet verici. Çocukların, gençlerin, yaşlı erkek ve kadınların parçalanmış bedenlerini gördük. Bombalama hastanenin çevresinde değil, merkezinde gerçekleşti. Gördüklerimizin dehşetinden konuşamıyoruz. Çuvallara konulmuş et yığınları gördük.” dedi.ü
Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, "Hastane bombalamasına dair henüz detaylara sahip değiliz" denildi.
Hamas, hastane saldırısının savaş suçu olduğu yönünde açıklama yaptı.