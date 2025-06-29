İsrail'den Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler için sürgün tehdidi: Haritalı tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahallelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X (Twitter) hesabından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde numaralandırıldığı ve "boşaltılması istenen bölgelerin" kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

Ordu Sözcüsü Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kenti bölgesi, Cibaliya, Zeytun Şarki'nin mahalleleri, Belde Kadime, Turkmen, Cedide, Tuffah, Derec, Sabra, Cibaliya Beled, Cibaliya Nezle, Muasker Cibaliya, Ravda, Nehda, Zuhur, Nur, Selam ve Tel Zater beldelerinin boşaltılmasını istedi.

Söz konusu beldelerin, "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu öne süren Adraee, "terör örgütlerinin kabiliyetlerini" bitirme iddiasıyla "askeri operasyonların daha da yoğunlaşarak batıya; kent merkezine doğru genişleyeceğini" belirtti.

#عاجل ‼️تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر

⭕️من أجل أمنكم، اخلوا فوراً جنوباً الى منطقة… pic.twitter.com/WdIPuWZiax — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 29, 2025

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de bloklara böldüğü haritalarla Filistinlilere zorunlu sürgün emirleri yayımlıyor.

Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok" sloganını tekrar ediyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 412 kişi hayatını kaybetti, 133 binden fazla kişi yaralandı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.