İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

IDF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri:

"Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, kendilerine yakın bir bölgede faaliyet gösteren ve İsrail güçleri için doğrudan tehdit oluşturan Hamas terör örgütüne bağlı bir terör hücresine saldırı düzenledi."