İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 73 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Filistin devlet medyası, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’yı hedef alan dünkü sadırısında kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 73 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, dün gece geç saatlerde gerçekleşen bombardımanın ardından onlarca kişinin yaralandığı belirtilirken, birçok kişinin saldırı sonucu yıkılan binaların enkazı altında mahsur kaldığı belirtildi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Siyonist işgal, Gazze'nin kuzeyindeki halkımızı yerinden etmek için programlı bir operasyon yürütüyor. İsrail’in Beyt Lahya’da gerçekleştirdiği katliam görmezden gelinmemeli” ifadelerini kullandı.

Hamas’a bağlı medya kuruluşları da daha önce İsrail’in Beyt Lahya’ya düzenlediği saldırıda 73 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kayıplarla ilgili raporları kontrol ettiğini ancak Hamas ofisi tarafından verilen kayıpların “abartılı” olduğunu, bu tür kaynakların “önceki olaylarda son derece güvenilmez olduğunun kanıtlandığını” söyledi.

Orta ve doğu kesimlerde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleşen İsrail bombardımanının boyutu ve yoğunluğu nedeniyle insanlar Gazze’nin kuzeyi Beyt Lahya bölgesine tahliye edilmek zorunda kalmıştı.