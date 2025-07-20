İsrail'den Gazze'nin merkezine yönelik sürgün emri

İsrail ordusu, soykırımın sürdüğü Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yaşayanlar ve bölgedeki yerinden edilmiş Filistinliler için sürgün emri yayımladı. Açıklamada, ordunun bölgede geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu kaydedildi.

Açıklamada, Deyr el-Belah kentinde bulunanların derhal Akdeniz kıyısındaki el Mevasi'ye doğru hareket etmeleri istendi.

On binlerce Filistinliyi tehdit eden sürgün duyurusu, Gazze'de yakınları bulunan İsrailli rehinelerin ailelerinde de endişeye yol açtı.

İsrail ordusu, söz konusu bölgede daha önce hava saldırıları düzenledi ancak henüz kara birlikleri konuşlandırmadı.