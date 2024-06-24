İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

262 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı.

Saldırıda 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.