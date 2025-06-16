İsrail'den Gazze'ye 'iletişim ambargosu': İnterneti 10. kez kesti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları, yalnızca sivilleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin iletişim altyapısını da kasıtlı olarak çökertiyor.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail'in 20 aydır süren saldırıları sırasında bölgenin internet ve iletişim hatlarını 10. kez tamamen kestiğini duyurdu.

Bu kesintilerin teknik bir arıza ya da rastlantı olarak değerlendirilemeyeceği, aksine kasten ve bilinçli bir şekilde uygulandığı vurgulandı.

"İsrail’in bu adımla, Gazze’yi dış dünyadan izole etmeyi, yaşananları gizlemeyi ve insani felaketi derinleştirmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, iletişim hatlarının devre dışı bırakılmasının, özellikle sağlık ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını büyük ölçüde aksattığına dikkati çekildi.

"İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ"

Açıklamada, kesintilerin, çok sayıda yaralının yardım ulaştırılamadığı için kan kaybından yaşamını yitirmesine yol açabileceği belirtildi.

Medya Ofisi açıklamasında, iletişim ve internetin kesilmesinin, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, "İsrail’in bu sistematik karartma politikası, işlediği savaş suçlarını gizlemeyi amaçlamaktadır. Her iletişimsiz geçen saniye, Gazze’de masum bir insanın hayatına mal olabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bu uygulamalar nedeniyle İsrail'e tam sorumluluk yüklendiği, ABD ve uluslararası toplumun ise siyasi ve ahlaki sorumluluktan kaçamayacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara ivedi bir şekilde harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, iletişim altyapısının yeniden ve kalıcı şekilde işler hale getirilmesi talep edildi.