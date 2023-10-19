İsrail'den Gazze'ye kara harekatı mesajı: "Hazırız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya geldi.

Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajına "Hazırız" ifadesini ekledi.

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gallant, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalara da değinerek, "Hizbullah savaş başlatmak istiyorsa ilk önce Gazze şehrinin fotoğraflarına bakmalıdır" dedi.