İsrail'den Gazze'ye saldırı: En az 12 Filistinli yaşamını yitirdi

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken, İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinli öldürüldü. Öte yandan bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 357'ye yükseldi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Muasker bölgesinde Ebu Namus ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyinde bir ev ve yerinden edilenlerin barındığı bir yere düzenlediği hava saldırısında da 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Refah'ın kuzeydoğusundaki Es-Sevabite bölgesini hedef alması sonucu da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

NETAHYAHU: GAZZE'Yİ KALICI OLARAK İŞGAL ETME NİYETİMİZ YOK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi.

Netanyahu, televizyonda yayınlanan ve X platformundaki hesabında paylaştığı İngilizce konuşmasında, "Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkıyla değil, Hamas'la savaştığını ve bunu tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yaptığını savunan Netahyahu, İsrail ordusunun sivil kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini ileri sürdü.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ile güneyindeki Han Yunus'u birbirinden ayıran Ebu Huli bölgesinden yaklaşık bir ay sonra çekilen İsrail güçleri, geride büyük bir "felaket" bıraktı.

İsrail ordusunun broşür dağıtarak, telefon görüşmeleri yaparak ve güvenli koridorlar sağlayarak Filistinli sivilleri savaş bölgelerini boşaltmaya teşvik ettiğini, Hamas'ın ise silah zoruyla ve çoğunlukla da ateş açarak Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını engellediğini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak. Bu başarıldığında Gazze silahtan ve radikallikten arındırılabilir. Böylece hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı yaratılabilir."

SAVAŞTA SON DURUM

7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 357'ye yükseldi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail tarafından halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmeye devam ediliyor.

İsrail basını ise 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.