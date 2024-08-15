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İsrail'den Gazze'ye son 24 saatte 30 saldırı

İsrail, son 24 saatte Gazze'ye yönelik 30 saldırı düzenledi. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise ölenlerin sayısı 40 bini aştı.

Dünya
  • 15.08.2024 14:57
  • Giriş: 15.08.2024 14:57
  • Güncelleme: 15.08.2024 15:01
Kaynak: AA
İsrail'den Gazze'ye son 24 saatte 30 saldırı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 30 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 30 hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, Refah bölgesinde silahlı 20 kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'ta Hamas'ın olduğu iddia edilen silah deposundaki silahlı kişileri hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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